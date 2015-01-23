В Петербурге на 35% упали продажи квартир ГК "Эталон"

В среднем жилье у компании подорожало за год на 30%, сейчас средняя цена квадратного метра у "Эталона" стоит 291,3 тыс. рублей за кв. м.

В первом полугодии этого года в Петербурге продажи квартир группы "Эталон" упали на 35%. Об этом в пятницу, 29 июля, свидетельствуют данные отчета компании.

Так, за первое полугодие объем продаж составил 143,5 тыс. кв. м, что на 35% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. В Петербурге продажи сократились на 21%, а в Москве и Московской области – 48%.

В среднем жилье у компании подорожало за год на 30%, сейчас средняя цена квадратного метра у "Эталона" стоит 291,3 тыс. рублей за кв. м. При этом в Москве стоимость квадратного метра выросла на 39 %, в Петербурге – 32 %.

По словам главного исполнительного директора "Эталона" Геннадия Щербины, такая динамика связана с ростом ставок и ограниченным предложением недвижимости.

Фото: Piter.tv

