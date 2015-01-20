Стоимость аренды квартир в Петербурге понизилась на 15%

По данным исследования "ЦИАН.Аналитики", цена снизилась из-за роста предложения.

В Петербурге стоимость аренды однокомнатной квартиры снизилась на 15% с начала года. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщает "ЦИАН.Аналитика".

Долгосрочная аренда однокомнатных квартир в Петербурге на сегодняшний день составляет порядка 27 тыс. рублей в месяц. В Москве подобная квартира обойдется в 44 тыс. рублей в месяц.

По данным исследования "ЦИАН.Аналитики", цена снизилась из-за роста предложения. Это связано с тем, что многие квартиры престали сдавать посуточно. Кроме этого, многие из них освободились из-за переезда хозяев.

Ранее мы сообщали, что более 1500 петербургских семей смогут переехать из коммунальных квартир за счет соцвыплат.

Фото: piter.tv

