Более 1500 петербургских семей смогут переехать из коммунальных квартир за счет соцвыплат

В 2022 году правительство города выделило на эти нужды почти 4 млрд рублей.

Представители Жилкома Петербурга разместили списки получателей социальных выплат в 2022 году. В частности, средства получат семьи, проживающие в коммунальных квартирах, для их дальнейшего расселения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Соцподдержку получат 1558 семей из списка очередников. В общей сложности они насчитывают 2977 человек. На нужды расселения городские власти готовы выделить 3,9 млрд рублей, а в бюджете на 2023-2024 г.г. указана сумма 6 млрд рублей.

Чтобы претендовать на расселение, семьи получат свидетельства о праве на улучшение жилищных условий. Документами необходимо воспользоваться в течение года. За III квартал-2022 социальная выплата на одного члена семьи равна 1,1 млн рублей, а на одинокого гражданина – 2,1 млн рублей. В Жилкоме напоминают, что расселение коммунальной квартиры возможно только при согласии всех собственников и нанимателей.

Ранее мы сообщили о том, что более пяти тысяч петербургских долгожителей получили выплаты.

Фото: Piter.TV