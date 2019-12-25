Более пяти тысяч петербургских долгожителей получили выплаты

Общая сумма выплат составила 83,2 млн рублей.

В Петербурге 5083 долгожителя, которые в 2022 году отметили 90, 95, 100 и более лет, получили выплаты. Данная мера соцподдержки появилась в городе по инициативе губернатора Александра Беглова в текущем году. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по социальной политике.

По 15 тысяч рублей получили 3 888 петербуржцев, отметивших 90 лет. По 20 тысяч рублей получил 991 человек, достигший 95-летнего возраста. По 25 тысяч рублей получили 204 долгожителя, отметивших 100 и более лет. Общая сумма выплат составила 83,2 млн рублей.

Выплата перечисляется в автоматизированном порядке юбилярам, сведения о которых имеются в системе "Электронный социальный регистр населения Санкт-Петербурга". Вновь прибывшие и зарегистрированные по месту жительства в городе на Неве единовременную выплату могут получить, подав заявление через МФЦ в течение трех месяцев со дня наступления юбилейной даты.

Фото: ВКонтакте / Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга