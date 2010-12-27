В Петербурге на 30 процентов увеличился прирост вакансий

Специалисты отметили увеличение количества вакансий и желающих получить работу.

За февраль 2018 года в Санкт-Петербурге увеличилось количество вакансий на 30 процентов по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Такое сообщение передает издание Delovoe.TV, ссылаясь на информацию от представителей рекрутинговой компании HeadHunter.

По статистике, на каждое рабочее место в Северной столице подается в среднем по восемь заявок от соискателей. Сейчас специалисты считают рыночной нормой, когда на место претендует по 5-6 кандидатов. Ситуация, при которой желающих получить должность по 8 человек на место - превышает обычное положение дел. У работодателей увеличился выбор между кандидатами, что привело к повышению уровня конкуренции. Чаще всего люди реагируют на вакансии о должностях на государственной службе и топ-менеджменте.

Увеличилось количество заинтересованных петербуржцев в областях безопасности и добычи сырья, искусства и масс-медиа. Там работодатель выбирает из 10-11 кандидатов на место.

Наиболее выгодное положение у специалистов, связанных с IT-технологиями, медициной, маркетингом и рекламой. В данных областях наблюдается по три резюме на свободную вакансию. Еще меньше кандидатов в сфере консультирования, страхования и сервис - по два человека на место.

