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Новости Лента новостей
В Петербурге на 30 процентов увеличился прирост вакансий
Сегодня, 16:01
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lesjasap
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В Петербурге на 30 процентов увеличился прирост вакансий

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Специалисты отметили увеличение количества вакансий и желающих получить работу.

За февраль 2018 года в Санкт-Петербурге увеличилось количество вакансий на 30 процентов по сравнению с тем  же периодом в прошлом году. Такое сообщение передает издание Delovoe.TV, ссылаясь на информацию от представителей рекрутинговой компании HeadHunter. 

По статистике, на каждое рабочее место в Северной столице подается в среднем по восемь заявок от соискателей. Сейчас специалисты считают рыночной нормой, когда на место претендует по 5-6 кандидатов. Ситуация, при которой желающих получить должность по 8 человек на место - превышает обычное положение дел. У работодателей увеличился выбор между кандидатами, что привело к повышению уровня конкуренции. Чаще всего люди реагируют на вакансии о должностях на государственной службе и топ-менеджменте.

Увеличилось количество заинтересованных петербуржцев в областях безопасности и добычи сырья, искусства и масс-медиа. Там работодатель выбирает из 10-11 кандидатов на место.

Наиболее выгодное положение у специалистов, связанных с IT-технологиями, медициной, маркетингом и рекламой. В данных областях наблюдается по три резюме на свободную вакансию. Еще меньше кандидатов в сфере консультирования, страхования и сервис - по два человека на место.
 

Теги: headhunter , вакансии , прирост , работа
Категории: Новости СПб Лента новостей

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