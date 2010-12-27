Беглов: в Петербурге снизилось количество преступлений с наркотиками

В четверг, 19 декабря, стало известно о том, что в Петербурге снизилось количество преступлений с наркотиками. Об этом заявили на заседании антинаркотической комиссии города.
Отмечается, что в 2019 году было принято 52 законодательных и нормативных правовых акта. Кроме того, проведено 5 тысяч профиликтичечких мероприятий. При этом Беглов намерен усилить профилактические меры и провести дополнительную комплексную реабилитацию наркозависимых.
"Наркотики – серьезный вызов. Уверен, что мы с ним справимся",
—заявил Беглов.
Напомним, чтобы городе на Неве проходит акция "Синяя птица" от Беглова. Активисты закрашивают сообщения о продаже наркотиков на тротуарах и фасадах зданий. На месте рекламы наркотиков появляется синяя птица.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге отклонили эскиз проекта памятника адмиралу Ушакову.
Фото:pixabay
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