В Петербурге на 104% выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

По состоянию на 22 декабря от гриппа сделал прививку 61% населения в Петербурге.

За неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 104% в Петербурге. На долю детей приходится 51,8%, пишет пресс-служба Управления Роспотребнадзора по городу.

Среди вирусов негриппозной этиологии преобладают РС-вирусы, риновирусы, метапневмовирусы, а также сезонные коронавирусы. В ведомстве уточнили, что "основной процент находок приходится на штамм А (H1N1)/09)". По состоянию на 22 декабря от гриппа сделал прививку 61% населения в Петербурге.

Ранее за неделю заболеваемость гриппом выросла на 66,4% в Петербурге. Чаще заболевают дети от 7 до 10 лет.

Фото: Piter.tv

