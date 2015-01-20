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В Петербурге на 104% выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ
Сегодня, 20:39
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В Петербурге на 104% выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

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По состоянию на 22 декабря от гриппа сделал прививку 61% населения в Петербурге.

За неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 104% в Петербурге. На долю детей приходится 51,8%, пишет пресс-служба Управления Роспотребнадзора по городу. 

Среди вирусов негриппозной этиологии преобладают РС-вирусы, риновирусы, метапневмовирусы, а также сезонные коронавирусы. В ведомстве уточнили, что "основной процент находок приходится на штамм А (H1N1)/09)". По состоянию на 22 декабря от гриппа сделал прививку 61% населения в Петербурге.

Ранее за неделю заболеваемость гриппом выросла на 66,4% в Петербурге. Чаще заболевают дети от 7 до 10 лет. 

Фото: Piter.tv 
 

Теги: грипп, заболеваемость, прививка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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