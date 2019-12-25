В Петербурге услуга "муж на час" стала дешевле на 33%

Чаще всего специалистов вызывают для мелкого ремонта, сборки мебели, крепления телевизоров.

В России зафиксирован бум на "мужей на час". Число мастеров, выполняющих мелкие бытовые работы по дому, выросло на 27% по сравнению с прошлым годом до пандемии коронавируса. Об этом пишут РИА Новости.

Вместе с ростом числа "мужей на час" в 1,5 раза увеличился и спрос на таких специалистов. В первые три месяца 2021 года их услуги в Петербурге стали дешевле на 33%, в Казани – на 25%, в Екатеринбурге – на 17%. В то же время "мужья на час" подорожали на 75% в Калининграде, на 50% - в Кемерове, на 25% - в Воронеже.

Чаще всего "мужей на час" вызывают для мелкого ремонта, сборки мебели, крепления телевизоров.

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