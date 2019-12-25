Для студентов, пенсионеров и инвалидов снизили цены на билеты в Эрмитаж

Количество билетов по льготной цене на день ограничено.

С 1 мая Государственный Эрмитаж вновь вводит льготы для студентов, пенсионеров и инвалидов 1-й и 2-й группы на посещение основного музейного комплекса на Дворцовой набережной. Билеты будут не бесплатными, но будут продаваться по сниженной цене. Об этом на пресс-конференции в "Интерфаксе Северо-Запад" сообщил гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

До пандемии указанные категории граждан могли посетить музей бесплатно, из-за сложной ситуации в прошлом году льготы пришлось отменить. Пиотровский неоднократно отмечал, что по мере финансовых возможностей льготы будут возвращать.

Количество билетов по 300 рублей будет ограничено. Полная стоимость, напомним, 500 рублей. Главный штаб можно будет посещать бесплатно.

На данный момент в Зимнем дворце побывать бесплатно могут только Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и Полные кавалеры ордена Славы, ветераны Великой Отечественной войны и сотрудники музеев.

Также есть "бесплатный" день для детей, студентов, курсантов и детей из многодетных семей. Это каждый третий четверг месяца.

Фото: Piter.TV