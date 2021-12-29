В Петербурге мужчина засудил микрофинансистов, которые отказывались принимать платеж

Неделю спустя, когда настало время возвращать сумму, петербуржец не смог войти в личный кабинет. Пароль, указанный в договоре, не подходил.

Петербуржец Андрей Кидыкин добился компенсации морального вреда от организации микрофинансистов, которая не приняла платеж. Об этом 10 января рассказали в объединённой пресс-служба судов города.

Кидыкин в апреле прошлого года в "Будьте Богаты" взял 6,6 тыс. рублей. Неделю спустя, когда настало время возвращать сумму, петербуржец не смог войти в личный кабинет. Пароль, указанный в договоре, не подходил, а на все попытки получить новый, ему приходил ответ, где сообщали, что новый пароль отправили на электронную почту. На телефонные звонки организация не отвечала или линия была занята.

Позже Кидыкину приходит сообщение, что для доступа в личный кабинет ему придётся заплатить 3,7 тыс. рублей. После этого петербуржец обратился в суд: потребовал принять 6,6 тыс. рублей, а также взыскать с ответчика 100 тыс. рублей за моральный вред.

В результате представитель ответчика не явился, суд признал договор микрозайма расторгнутым. Кроме этого, суд обязал принять платеж и выплатить Кидыкину суммка за моральный вред в размере 10 тыс. рублей, штраф 5 тыс. рублей, а также оплатить расходы на юруслуги в сумме 12 тыс. рублей.

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Фото: Piter.tv

