В Петербурге осудили кубинца с фальшивым паспортом, который пытался улететь в Германию

Иностранца оштрафовали на 30 тысяч рублей и освободили от уплаты за содержание под стражей, где он находился ранее.

Московский суд Петербурга оштрафовал кубинца Риверо Лескай Янди за попытку улететь в Германию по поддельным документам. Об этом в понедельник, 10 января, рассказали в объединённой пресс-службе городских судов.

В Пулково 4 ноября прошлого года на паспортном контроле пассажиров рейса Петербург - Франкфурт-на-Майне задержали двух кубинцев. Иностранцы предъявили паспорта граждан Перу.

В результате исследования документов в УФ-лучах сотрудниками аэропорта, выяснилось, что они были поддельными.

Риверо просил более мягкую меру пресечения, потому что он пошёл на преступление без злого умысла, и сообщил, где купил фальшивые документы. Вторая кубинка Эспиноса также попросила смягчить меру и сообщила о временной регистрации в Москве.

Иностранца оштрафовали на 30 тысяч рублей и освободили от уплаты за содержание под стражей, где он находился ранее.

Ранее суд Петербурга арестовал имущество жены владельца "Рив Гош". Женщина находится под домашним арестом и может гулять не более 4 часов в день.

Фото: Piter.tv