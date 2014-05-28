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В Петербурге мужчина взял в заложники свою шестилетнюю дочь
Сегодня, 22:18
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В Петербурге мужчина взял в заложники свою шестилетнюю дочь

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В результате переговоров и убеждений со стороны родственников и правоохранителей мужчина открыл дверь квартиры.

15 ноября в полицию Приморского района обратилась 37-летняя женщина и сообщила о том, что ее бывший муж накануне вечером без предупреждения забрал из детского сада их общую шестилетнюю дочь к себе домой. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу.

При этом обратившаяся отметила, что мужчина не лишен родительских прав, однако ограничен в них, а на требование вернуть ребенка не отвечает. 

Наряд полиции выехал для разбирательства по адресу проживания отца девочки – к дому 15 по Серебристому бульвару. В результате переговоров и убеждений со стороны родственников и правоохранителей мужчина открыл дверь квартиры. Установлено, что в отношении ребенка противоправных действий не совершалось.

Полиция проверяет обстоятельства конфликта.

Ранее на Piter.TV: стикеры для потерявшихся детей разместят на всех станциях метро Петербурга.

Фото: Piter.TV

Теги: взял в заложники, приморский район петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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