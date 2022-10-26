В Петербурге мужчина вытолкнул сожительницу из окна третьего этажа

Пострадавшая сообщила, что между ними возникла ссора.

В Кировском районе Санкт-Петербурга задержан мужчина, подозреваемый в том, что он вытолкнул свою сожительницу из окна квартиры на третьем этаже. Инцидент произошёл на Ленинском проспекте.

Сегодня утром в полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации 40-летней женщины с различными травмами, полученными в результате падения с высоты. Пострадавшая рассказала, что ее вытолкнул из окна третьего этажа дома 131 по Ленинскому проспекту ее 28-летний сожитель. Сообщается, что конфликт между ними произошел во время распития спиртных напитков.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали подозреваемого и доставили его в отдел для разбирательства. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщал, что после пьяного ДТП в Касимово на отца пострадавшей девочки завели уголовное дело.

Фото: Piter.TV