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В Петербурге мужчина выстрелил из газового пистолета женщине в лицо
Сегодня, 13:30
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В Петербурге мужчина выстрелил из газового пистолета женщине в лицо

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У женщины диагностировали ожог роговицы и конъюнктивы обоих глаз.

В полицию Петербурга накануне, 19 февраля поступило сообщение от мужчины, который сообщил о том, что в его жену из-за дорожного конфликта выстрелил его оппонент из газового пистолета. У женщины был диагностирован ожог роговицы. Об этом стало известно Piter.TV.

Поле выстрела мужчина скрылся с места происшествия. Для того, чтобы его поймать, был введен план "Перехват". В результате в отдел полиции доставили 30-летнего мужчину. Его поместили в СПСЗЛ.

Поступила в полицию также телефонограмма из офтальмологического травмпункта. Сообщалось, что у женщины диагностировали ожог роговицы и конъюнктивы обоих глаз.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV писал, что в ТРК "Гранд Каньон" загорелся банный комплекс. 

Фото: pixabay 

Теги: выстрел из газового пистолета, происшествие в петербурге
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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