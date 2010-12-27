В Петербурге мужчина украл из музея пресс-папье за миллион рублей

Против мужчины возбуждено уголовное дело.

В Санкт-Петербурге суд рассмотрит дело 30-летнего местного жителя, подозреваемого в краже в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пушкинского района.

Следователям удалось установить, что в июне злоумышленник проник в Государственный музей-заповедник "Павловск" в комнату Марии Федоровны, и украл из кабинета "Фонарик" пресс-папье стоимостью 950 тысяч рублей.

После ограбления музея преступник украл из кассы местного кофе 3 тысячи рублей.

В ходе розыска обвиняемого задержали на территории Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. Против мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит штраф до пятисот тысяч или срок до шести лет.

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Фото: procspb.ru

Фото:pixabay.com