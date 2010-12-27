В Петербурге водитель метро порезал ножом двоих гостей

Против злоумышленника возбуждено уголовное дело.

Полиция Московского района задержала сотрудника ГУП "Петербургский Метрополитен", который ударил ножом мужчину и женщину в ходе пьяной ссоры. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и ЛО.

Как стало известно, инцидент произошел 28 августа около девяти часов вечера на 5-ом Предпортовом проезде в доме 10. В квартире 50-летнего водителя метро произошла пьяная ссора между ним и двумя гостями. В результате хозяин нанес ножевые раненения 42-летней женщине и 32-летнему мужчине. Пострадавшие госпитализировали в тяжелом.

Против злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Мужчине грозит до десяти лет тюрьмы.

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