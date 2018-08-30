Мужчину, взорвавшего магазин "Перекресток", отправили в психиатрическую больницу

Взрыв произошел в доме 44 на Кондратьевском проспекте 27 декабря. В результате случившегося пострадали 18 человек.

Калининский районный суд г. Санкт-Петербурга решил принудительно лечить виновника взрыва в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и вынес постановление о принудительном лечении Дмитрия Лукьяненко. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.в ч.2 ст.205 УК РФ (Террористический акт). Лукьяненко отправили в ФКУ "Санкт-Петербургская психиатрическая больница (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением". Находиться он там будет минимум до декабря 2018 года.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, взрыв на Кондратьевском проспекте произошел в конце прошлого года. Самодельное взрывное устройство находилось в камере хранения "Перекрестка". В результате случившегося пострадали 18 человек.

Видео: Piter.TV