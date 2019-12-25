В Петербурге мужчина, угрожая ножом, похитил у женщины деньги с банковской карты

Полиция разыскивает злоумышленника.

Как соообщает пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 14 февраля в ДЧ ГУ МВД России поступило сообщение.

Мужчина утверждал, что его супруга пришла в квартиру на Комендантском проспекте, чтобы встретиться с арендатором для заключения договора о сдаче жилья. Неизвестный мужчина, угрожая ножом, удерживал её в квартире, затем заставил перевести деньги с карты в размере 26 500 рублей.

Сотрудники полиции выехали по указанному адресу и установили, что злоумышленник, связал скотчем руки и ноги потерпевшей. Затем, угрожая ей ножом, заставил перевести с номера телефона деньги на его банковский счёт.

После чего преступник освободил её и, отобрав ещё 1 000 рублей, вышел с потерпевшей из квартиры. Мужчина скрылся недалеко от станции "Комендантский Проспект".

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили, что неизвестный в Выборге похитил из чужой машины мусорный мешок с деньгами.

Фото: Pixabay