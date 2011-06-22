В Петербурге мужчина убил 18-летнюю невесту, не приняв разрыва отношений

Жених из Петербурга предстанет перед судом за убийство девушки на Пулковской.

Следственный комитет сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении 27-летнего жителя Петербурга, обвиняемого в убийстве своей 18-летней невесты.

Инцидент произошел 31 мая в квартире на Пулковской улице. Девушка находилась в спальне, когда мужчина взял на кухне нож и вернулся к ней. Он нанес удары в область шеи, после чего попытался покончить с собой, причинив ножевое ранение.

Обвиняемый сам сообщил о произошедшем в полицию и был доставлен в больницу. Через четыре дня после выписки ему предъявили обвинение по статье 105 УК РФ "Убийство". На допросе он воспроизвел обстоятельства преступления.

Следствие ходатайствовало о его аресте. В ближайшее время дело будет направлено в суд.

Ранее на Piter.TV: благодаря прокуратуре Петербурга дроп мошенников вернет пенсионеру почти 2 млн рублей.

Фото: Piter.TV