Петербуржец стал фигурантом уголовного дела за оттолкнутого полицейского

Страж порядка получил травмы.

В Красносельском районе Петербурга задержали мужчину, навредившего полицейскому. Драчун стал фигурантом уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Сообщается, что 19 апреля полиция прибыла по заявке о драке в дом на Ленинском проспекте. Там же агрессивный 38-летний мужчина толкнул полицейского, из-за чего тот получил телесные повреждения. Страж порядка продолжил нести службу после визита к медикам, а злоумышленника отвезли в территориальный отдел полиции.

Ранее мы писали, что на Гражданском проспекте молодой петербуржец ударил полицейского ногой

Фото: Piter.TV