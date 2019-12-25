На Гражданском проспекте молодой петербуржец ударил полицейского ногой

Ночью 18 апреля в одном из домов на Гражданском проспекте задержали 18-летнего петербуржца, провинившегося по административной статье. При задержании парень ударил полицейского ногой по руке, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.
Отмечается, что пострадавший страж порядка продолжил несение службы после визита к медикам, а агрессивный парень оказался под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Такую меру пресечения злоумышленнику выбрали после возбуждения уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти.
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Фото: pixabay
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