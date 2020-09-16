Петербуржец не пострадал.

В Петербурге мужчина прыгнул в воду с Кантемировского моста. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах во вторник, 13 июля.

Об инциденте спасатели узнали вечером в 18:22. На месте сотрудники МЧС увидели в воде мужчину, который находился в неадекватном состоянии. Спасатели тут же вызвали полицию.

Позже мужчину удалось вытащить из воды со стороны Аптекарской набережной. Затем он был передан сотрудникам полиции.

Однако другому петербуржцу повезло меньше. Недавно мы писали, что парень прыгнул с Яхтенного моста и оказался в реанимации.

Видео: Piter.tv