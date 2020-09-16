  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Вчера, 19:31
298
mlrnstya Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге мужчина прыгнул в воду с Кантемировского моста

0 0

Петербуржец не пострадал.

В Петербурге мужчина прыгнул в воду с Кантемировского моста. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах во вторник, 13 июля.

Об инциденте спасатели узнали вечером в 18:22. На месте сотрудники МЧС увидели в воде мужчину, который находился в неадекватном состоянии. Спасатели тут же вызвали полицию.

Позже мужчину удалось вытащить из воды со стороны Аптекарской набережной. Затем он был передан сотрудникам полиции.

Однако другому петербуржцу повезло меньше. Недавно мы писали, что парень прыгнул с Яхтенного моста и оказался в реанимации.

Видео: Piter.tv

Теги: кантемировский мост, мужчина, прыжок
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии