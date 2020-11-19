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Парень прыгнул с Яхтенного моста и оказался в реанимации

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Экстремал сделал эпичное сальто, но неудачно плюхнулся в воду.

В воскресенье, 4 июля, житель Петербурга решил удивить горожан красивым входом в воду. Молодой человек прыгнул с Яхтенного моста, но сильно ударился. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Поблизости находились спортсмены, они катались на сапсерфе. Мужчины достали экстремала из воды и вызвали скорую помощь. Как отметили спасители  прыгуна, пострадавший ждал медиков 15 минут  и тяжело дышал, были слышны хрипы. Сейчас мужчина находится в больнице. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что пьяный мужчина сломал позвоночник и порвал задний проход, прыгнув в Неву с Благовещенского моста. 

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: прыжки с моста, экстремалы петербург, яхтенный мост
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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