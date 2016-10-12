Пять смертей за лето: спасатели попросили петербуржцев не прыгать с мостов в воду

Излюбленным местом экстремалов является Яхтенный мост.

Спасатели МЧС попросили петербуржцев и гостей города не прыгать с мостов воду. Специалисты отметили, что за текущее лето в городе погибли уже пять экстремалов. Это на два человека больше, чем в прошлом году. Семерых человек удалось спасти, вовремя оказав медицинскую помощь.Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу и области.

Согласно статистике, чаще всего прыжками увлекаются молодые люди от 14 до 30 лет. Излюбленным местом экстремалов является Яхтенный мост.

По словам спасателей, при прыжке с моста можно неудачно удариться об воду, утонуть или погибнуть от проявления скрытых проблем со здоровьем. Петербуржцам посоветовали не купаться в незнакомых местах и не устраивать на набережных и мостах активных игр.

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Фото: Википедия