Петербургские экстремалы прыгнули с парашютом с 25 этажа многоэтажки

Полёт вызвал восхищение у пользователей в соцсетях.

Ночью на субботу, 23 июля экстремалы из Северной столицы совершили прыжок с 25-ого этажа ЖК "Чистое небо" в Приморском районе города. Об этом сообщили в паблике "Дивный Питер" в соцсети "ВКонтакте".

Судя по информации в посте, приземление прошло легко. Парашютисты спустились на землю во дворе школы №573.

Подписчики сообщества восхитились полетом и признались, что не рискнули бы полвторить его сами.

Ранее мы сообщили о том, что в Шушарах появилась "Стена плача".

Видео: ВКонтакте / Дивный Питер