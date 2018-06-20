Нетрезвый петербуржец выстрелил себе в лицо

По факту происшествия проводится проверка.

Житель Красносельского района по неосторожности выстрелил в самого себя. Об этом сообщают городские СМИ.

Как стало известно, инцидент случился днем 17 апреля в Красном Селе в доме номер 19 по Красногородской улице. Из квартиры был госпитализирован нетрезвый мужчина с перелом костей челюсти. По предварительной информации, пострадавший выстрелил в себя из травматического пистолета.

Сотрудники полиции изъяли у мужчины оружие. По факту происшествия проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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