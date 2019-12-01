В Петербурге мужчина прогулялся в стрингах по КАД

Очевидцы засняли героя на видео.

Днем, 30 ноября, в Петербурге на КАД заметили мужчину в необычном виде, рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Около трех часов дня между Мурманским и Ленинградским шоссе молодой человек прогуливался в черной майке и стрингах. Очевидцы сняли необычного пешехода на видео.

Пользователи предполагают, что столь непристойный вид можно объяснить проигрышем в споре, забывчивостью или последствием черной пятницы. Кроме того, утверждают, что он появляется так не первый раз.

"Холодно же! Простудится еще", – волнуются в комментариях.

Ранее на Piter.TV: на Приморском шоссе водитель эвакуировал пассажиров из горящего автобуса.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"