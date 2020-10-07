Мужчина попытался себя сжечь у ТРК "Галерея" в Петербурге: подробности

На плакате у пострадавшего от пламени было написано "Господин президент".

Вечером в среду, 7 октября, Петербург потрясло чрезвычайное происшествие, которое случилось на площади перед торговым комплексом "Галерея". Мужчина сделал попытку самоподжога и был госпитализирован, Piter.tv собрал все, что известно о произошедшем к этой минуте.

Как стало известно Piter.tv, заявка о таком происшествии поступила в 16:53 часов. Спасатели обнаружили на месте происшествия мужчину без сознания с обгоревшими элементами тела. Мужчину осматривали врачи.

Выяснилось, что пострадавшего госпитализировали в сознании с 45% ожогами тела. Объятым пламенем оказался 70-летний петербуржец. В распоряжении Piter.tv оказалось видео ЧП с камер наблюдения. На нем можно заметить неактивную реакцию прохожих на происходящее. На помощь поспешили прохожие, накрывшие горевшего курткой и погасившие пламя.

Отдельное заявление позже выпустили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Там отметили, что мужчина 1949 года рождения предпринял попытку совершить самоподжог. Сотрудники полиции, оперативно прибывшие на место происшествия передали пожилого мужчину врачам. По предварительным данным, мужчина состоял на учете в психо-неврологическом диспансере.

Позже было определено, что пенсионер вышел на площадь с плакатом, на части которого было написано "Господин президент". Предполагается, что данный жест был совершен в знак протеста.

Видео: Piter.tv