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Обгоревший у "Галереи" мужчина госпитализирован с 45% ожогами тела

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В распоряжении Piter.tv оказалось видео ЧП с камер наблюдения.

Получила продолжение история с мужчиной, которого спасатели нашли обгоревшим на площади у ТРК "Галерея" в Петербурге 7 октября. Как стало известно Piter.tv, пострадавшего госпитализировали в сознании с 45% ожогами тела.

Пострадавшим оказался 70-летний петербуржец. В распоряжении Piter.tv оказалось видео ЧП с камер наблюдения. На нем можно заметить неактивную реакцию прохожих на происходящее. На помощь поспешили прохожие, накрывшие горевшего курткой и погасившие пламя.

Ранее мы сообщали, что заявка о таком происшествии поступила в 16:53 часов 7 октября. Спасатели обнаружили на месте происшествия мужчину без сознания с обгоревшими элементами тела. Мужчину осматривали врачи.

Видео: Piter.tv

Теги: видео с камер, галерея, мужчина, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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