Обгоревший у "Галереи" мужчина госпитализирован с 45% ожогами тела

В распоряжении Piter.tv оказалось видео ЧП с камер наблюдения.

Получила продолжение история с мужчиной, которого спасатели нашли обгоревшим на площади у ТРК "Галерея" в Петербурге 7 октября. Как стало известно Piter.tv, пострадавшего госпитализировали в сознании с 45% ожогами тела.

Пострадавшим оказался 70-летний петербуржец. В распоряжении Piter.tv оказалось видео ЧП с камер наблюдения. На нем можно заметить неактивную реакцию прохожих на происходящее. На помощь поспешили прохожие, накрывшие горевшего курткой и погасившие пламя.

Ранее мы сообщали, что заявка о таком происшествии поступила в 16:53 часов 7 октября. Спасатели обнаружили на месте происшествия мужчину без сознания с обгоревшими элементами тела. Мужчину осматривали врачи.

Видео: Piter.tv