Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В четверг, 9 января, стало известно о том, что в Петербурге мужчина пытался выкрасть куртку с помощью пистолета. Об этом сообщает Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл в торгово-развлекательном центре "Родео Драйв" на проспекте Культуры. В полицию обратился сотрудник магазина, где вору приглянулась куртка. Охрана задержала преступника, но тот решил отбиться сигнальным пистолетом.

Прибывшие на место полицейские оперативно обезвредили "агрессивного шопоголика". Отмечается, что мужчина уже отбывал срок за кражу.

Ранее мы сообщали о том, что в Ленобласти мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета.

Фото:pixabay