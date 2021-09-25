В Петербурге мужчина пытался с помощью ножа забрать у таксиста телефон

В Выборгском районе Петербурга мужчина решил разжиться телефоном и напал на таксиста с ножом. Об этом стало известно Piter.TV.
Инцидент произошел накануне, 25 февраля. Так, в машину "Хёндэ" на проспекте Энгельса сел 36-летний безработный мужчина. За рулем автомобиля находился 28-летний уроженец Узбекистана. В результате пассажир попытался отобрать у водителя телефон, угрожая ножом. В это же время наряд ППС остановил машину.
В результате злоумышленник был задержан, по данному факту возбудили уголовное дело.
Ранее мы сообщали, что в Петербурге в пятницу на антивоенной акции задержали несовершеннолетних.
Фото: pixabay
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