В Петербурге в пятницу на антивоенной акции задержали несовершеннолетних

Всего было задержано 272 человека.

В пятницу, 25 февраля, на несогласованной акции, на которой жители города выражали несогласие с военной операцией России на Украине, было задержано 272 человека. Об этом сообщает "Фонтанка".

Отмечается, что задержаны были на акции помимо взрослых четверо несовершеннолетних. В отношении задержанных составляют протоколы по статье о нарушении порядка проведения митинга.

Сообщается, что у Гостиного двора собралось более 700 человек.

Ране Piter.TV писал, что петербурженку с маленьким ребенком на руках задержали во время антивоенной акции.

Фото: Piter.TV