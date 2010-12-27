Петербуржец из окна своей квартиры обстрелял детсад

Известно об одном пострадавшем.

В среду, 4 сентября, в Петербурге задержали 38-летнего мужчину, который из окна своей квартиры из пневматической винтовки обстрелял детский сад. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Инцидент произошел на Ириновском проспекте. Задержанный утверждает, что сделал это из хулиганских побуждений.

В результате стрельбы пострадал 43-летний мужчина, который находился на территории детсада. Ему оказали медицинскую помощь и отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

Злоумышленник был задержан. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Фото: Piter.TV