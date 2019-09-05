ОНК потребовала от главы СК расследовать пытки в "Крестах"

Двое пострадавших заявили, что готовы написать заявление о преступлении.

Петербургская Общественно-наблюдательная комиссия (ОНК) потребовала от главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина расследовать пытки и побои в "Крестах" и других следственных изоляторах города. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова представителя ОНК Яны Теплицкой.

Общественники уверены, что ФСИН не занимается расследованием преступлений в СИЗО на должном уровне и не дает общественности ознакомиться с результатами проверки. В ОНК сообщили, что двое избитых в "Крестах" готовы написать заявление о преступлении. Один из них рассказал о психологическом и физическом давлении.

В конце августа в "Крестах" обнаружили новые случаи насилия. Оказалось, что пострадавший продолжал оставаться в камере с избивавшими его людьми. После первой проверки ФСИН были уволены три сотрудника СИЗО. Также к дисциплинарной ответственности привлекли еще 20 человек. Расследование продолжается.

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