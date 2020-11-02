На Васильевском острове мужчина из-за ревности ударил ножом свою знакомую

Сообщение в полицию поступило после обращения по номеру "112".

Гражданин сопредельного государства нанес ножевые ранения своей знакомой у дома №1 по Новосмоленской набережной. Женщину доставили в тяжелом состоянии в больницу, узнал Piter.TV от источника.

Накануне, 1 ноября, в полицию обратился житель Петербурга. Он рассказал о ножевом ранении женщины на Васильевском острове. Спустя 10 минут правоохранители уже задержали подозреваемого ― 26-летнего неработающего мужчину без регистрации в России. Было установлено, что конфликт произошел в 22:45 на Новосмоленской набережной. Потерпевшая является его знакомой, также находится в РФ без регистрации. По предварительным данным, поводом для агрессивных действий послужила ревность.

С колото-резаными ранами шеи и головы женщину в тяжелом состоянии госпитализировали в Городскую больницу №26.

Подозреваемого задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на проспекте Просвещения неизвестный попытался убить 21-летнего петербуржца.

Видео: "Дорожный инспектор" / VK