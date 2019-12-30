Пострадавший отправился в отделение полиции и написал заявление.

В понедельник, 13 января, стало известно о том, что в Приморском районе мужчина избил курьера и отобрал у него заказ. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

Инцидент в воскресенье на Мартыновской улице. Курьер доставил заказ по указанному адресу, взамен молодой человек должен был получить две тысячи от заказчика, но ему досталось кулаком по лицу. Мужчина отказался платить и силой забрал товар. Указывается, что в сумке находилась тонизирующая жидкость.

Курьер написал заявление в полицию. Обидчика разыскивают.

Ранее мы сообщали о том, что неизвестный жестоко избил женщину на Дыбенко.

Фото:pixabay