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В Приморском районе мужчина избил курьера и отобрал у него заказ
Сегодня, 10:21
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IRINA_CHALKINA

В Приморском районе мужчина избил курьера и отобрал у него заказ

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Пострадавший отправился в отделение полиции и написал заявление.

В понедельник, 13 января, стало известно о том, что в Приморском районе мужчина избил курьера и отобрал у него заказ. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах. 

Инцидент в воскресенье на Мартыновской улице. Курьер доставил заказ по указанному адресу, взамен молодой человек должен был получить две тысячи от заказчика, но ему досталось кулаком по лицу. Мужчина отказался платить и силой забрал товар. Указывается, что в сумке находилась тонизирующая жидкость. 

Курьер написал заявление в полицию. Обидчика разыскивают.

Ранее мы сообщали о том, что неизвестный жестоко избил женщину на Дыбенко.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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