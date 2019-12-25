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В Петербурге муж школьной учительницы два года насиловал свою дочь
Сегодня, 16:42
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ruzannar

В Петербурге муж школьной учительницы два года насиловал свою дочь

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Известно, что девочке всего 12 лет.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 28 июня, около 23:00, в полицию обратилась женщина 1981 года рождения, школьная учительница. Она заявила, что её муж насилует их дочь с 2018 года. Известно, что девочке всего 12 лет. Когда именно мать ребёнка узнала о многолетнем насилии, выясняет следствие.

Полиция задержала подозреваемого, он заключен под стражу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случишегося. Возбуждно уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге мигрант целую ночь насиловал девушку в салоне авто.

Фото: Piter.tv

Теги: задержан педофил, изнасилование, педофилия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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