В Петербурге муж школьной учительницы два года насиловал свою дочь

Известно, что девочке всего 12 лет.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 28 июня, около 23:00, в полицию обратилась женщина 1981 года рождения, школьная учительница. Она заявила, что её муж насилует их дочь с 2018 года. Известно, что девочке всего 12 лет. Когда именно мать ребёнка узнала о многолетнем насилии, выясняет следствие.

Полиция задержала подозреваемого, он заключен под стражу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случишегося. Возбуждно уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге мигрант целую ночь насиловал девушку в салоне авто.

Фото: Piter.tv