В среду, 12 августа, стало известно о том, что в Петербурге музее-институте семьи Рерихов открылась выставка "Восточные дневники". Об этом сообщает пресс-служба музея.
Известно, что на выставке публике представят 20 графических и живописных работ художника Сергея Солнцева.
В некоторые картины вписаны даты, названия, имена, что придает им характер путевых заметок
пресс-служба музея.
Кроме того, художник проведет мастер-класс по быстрым зарисовкам, который назвали "Кристаллизация момента".
Ранее мы сообщали о том, что ЦСИ имени Курёхина покажет "Прототип #5" своего будущего музея.
Фото:Музей-институт семьи Рерихов
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