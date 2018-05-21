Публике представят 20 графических и живописных работ.

В среду, 12 августа, стало известно о том, что в Петербурге музее-институте семьи Рерихов открылась выставка "Восточные дневники". Об этом сообщает пресс-служба музея.

Известно, что на выставке публике представят 20 графических и живописных работ художника Сергея Солнцева.

В некоторые картины вписаны даты, названия, имена, что придает им характер путевых заметок пресс-служба музея.

Кроме того, художник проведет мастер-класс по быстрым зарисовкам, который назвали "Кристаллизация момента".

Ранее мы сообщали о том, что ЦСИ имени Курёхина покажет "Прототип #5" своего будущего музея.

Фото:Музей-институт семьи Рерихов