Ночью в Купчине парню прострелили две ноги

Молодого человека госпитализировали в алкогольном опьянении.

Полиция Фрунзенского района разыскивает неизвестного, который в ночь на 24 марта прострелил приезжему ноги.

По информации АН "Оперативное прикрытие", инцидент произошел примерно в полвторого ночи у дома 48 по Малой Балканской. Медики госпитализировали 24-летнего жителя Мурманской области в НИИ имени Джанелидзе.

Известно, что у молодого человека были слепые огнестрельные ранения обеих ног. По предварительной версии, злоумышленник выстрелил из травматического оружия. Также врачи зафиксировали у пострадавшего запах алкоголя.

Предположительно, причиной травм стал конфликт на почве алкогольного опьянения. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Напомним, ранее Piter.tv писал, что в гараже погибли петербурженка и гражданин Молдавии.