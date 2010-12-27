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Ночью в Купчине парню прострелили две ноги
Сегодня, 15:49
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nadiputintseva
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Ночью в Купчине парню прострелили две ноги

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Молодого человека госпитализировали в алкогольном опьянении.

Полиция Фрунзенского района разыскивает неизвестного, который в ночь на 24 марта прострелил приезжему ноги.

По информации АН "Оперативное прикрытие", инцидент произошел примерно в полвторого ночи у дома 48 по Малой Балканской. Медики госпитализировали 24-летнего жителя Мурманской области в НИИ имени Джанелидзе.

Известно, что у молодого человека были слепые огнестрельные ранения обеих ног. По предварительной версии, злоумышленник выстрелил из травматического оружия. Также врачи зафиксировали у пострадавшего запах алкоголя.

Предположительно, причиной травм стал конфликт на почве алкогольного опьянения. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Напомним, ранее Piter.tv писал, что в гараже погибли петербурженка и гражданин Молдавии.

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Теги: криминальные происшествия , новости спб , происшествия , происшествия купчино
Категории: Новости СПб Происшествия Криминальные происшествия

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