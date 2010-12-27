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В гараже погибли петербурженка и гражданин Молдавии
Сегодня, 12:19
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Shdaria
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В гараже погибли петербурженка и гражданин Молдавии

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В Петербурге скончались жители гаража из-за пожара.

В Санкт-Петербурге в результате крупного пожара погибли иностранец и женщина. Происшествие случилось в гараже на Софийской улице. Предположительно, причиной страшной смерти могла стать печь-"буржуйка".

Пожарные прибыли в гаражный кооператив на Софийской, дом №92, около 22.00 вечера 23 марта. Известно, что пожар смогли быстро ликвидировать, однако обойтись без жертв не удалось.

53-летний гражданин Молдавии и его приятельница, по предварительной версии петербурженка, скончались до прибытия спасателей. 

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Категории: Происшествия Лента новостей Новости СПб

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