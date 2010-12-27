В гараже погибли петербурженка и гражданин Молдавии

В Петербурге скончались жители гаража из-за пожара.

В Санкт-Петербурге в результате крупного пожара погибли иностранец и женщина. Происшествие случилось в гараже на Софийской улице. Предположительно, причиной страшной смерти могла стать печь-"буржуйка".

Пожарные прибыли в гаражный кооператив на Софийской, дом №92, около 22.00 вечера 23 марта. Известно, что пожар смогли быстро ликвидировать, однако обойтись без жертв не удалось.

53-летний гражданин Молдавии и его приятельница, по предварительной версии петербурженка, скончались до прибытия спасателей.