Соответствующий законопроект принят городским парламентом в первом чтении.

В Петербурге муниципальные власти определят места для выгула собак. Соответствующий законопроект принят городским парламентом в первом чтении.

Авторами законопроекта выступили Роман Коваль и Денис Четырбок.

Определением мест для выгула животных должны заниматься именно муниципальные власти, потому что они, как никто другой, знают проблемы жителей и свою территорию отметили они

Кроме того, подобный законопроект закрепляет за профильными комитетами Смольного создание приютов и определение порядка обращения с безнадзорными животными. Помимо прочего, власти города займутся размещение в интернете информации о домашних питомцах, от которых отказались владельцы.

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Фото:Piter.TV