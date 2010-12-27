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В Петербурге проведут инвентаризацию ГУПов
Сегодня, 19:20
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lesjasap

В Петербурге проведут инвентаризацию ГУПов

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Об инициативе реорганизации рассказал вице-губернатор Евгений Елин.

В Петербурге рабочая группа проведет инвентаризацию ГУПов. Мероприятие состоится совместно со специалистами УФАС. Об этом сообщила пресс-служба вице-губернатора города Евгения Елина. Такое решение принято после встречи Елина с руководителем местного надзорного ведомства Вадимом Владимировым. Чиновники обсудили развитие конкуренции в регионе. 

Мы зафиксировали, что у нас одинаковые взгляды на повышение конкуренции и необходимость сокращения доли государства в экономике

прокомментировал Евгений Елин

В течение следующих двух недель УФАС соберет рабочую группу. Комиссия изучит ГУПы, целесообразность их формы и возможность дальнейшей реорганизации. Компании будут обязаны предоставить проверяющим сведения и графики реорганизации, в которых будут отражены затраты источники финансирования на эти мероприятия. Деятельность некоторых ГУПов останется без изменений, если комиссия так решит. Инвентаризация будет завершена к концу 2019 года. 

Ранее Piter.tv писал о том, что ЗакС Петербурга одобрил проект бюджета на 2020 год.

Фото: Piter.tv
 

Теги: гуп, евгений елин, инвентаризация
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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