В Петербурге проведут инвентаризацию ГУПов

Об инициативе реорганизации рассказал вице-губернатор Евгений Елин.

В Петербурге рабочая группа проведет инвентаризацию ГУПов. Мероприятие состоится совместно со специалистами УФАС. Об этом сообщила пресс-служба вице-губернатора города Евгения Елина. Такое решение принято после встречи Елина с руководителем местного надзорного ведомства Вадимом Владимировым. Чиновники обсудили развитие конкуренции в регионе.

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В течение следующих двух недель УФАС соберет рабочую группу. Комиссия изучит ГУПы, целесообразность их формы и возможность дальнейшей реорганизации. Компании будут обязаны предоставить проверяющим сведения и графики реорганизации, в которых будут отражены затраты источники финансирования на эти мероприятия. Деятельность некоторых ГУПов останется без изменений, если комиссия так решит. Инвентаризация будет завершена к концу 2019 года.

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Фото: Piter.tv

