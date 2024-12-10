По его словам, необходимо провести инвентаризацию объектов, которые включены в соответствующий государственный реестр.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил провести инвентаризацию памятников культуры. Об этом он заявил на стратегической сессии "Сохранение объектов культурного наследия народов РФ".

По его словам, в первую очередь необходимо провести инвентаризацию тех объектов, которые включены в соответствующий государственный реестр. Мишустин отметил, что данная мера позволит точно определить, сколько финансовых средств, специалистов и времени понадобится для приведения памятников в надлежащее состояние.

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