ЗакС Петербурга одобрил проект бюджета на 2020 год

Его представлял вице-губернатор города.

В понедельник, 28 октября, на заседании бюджетно-финансового комитета ЗакСа рассмотрели и одобрили проект бюджета города на 2020-2022 годы. Представлял его вице-губернатор города Евгений Елин, который заведует финансовой отраслью.

Согласно документу, доходы городского бюджета в грядущем году составят 664,7 миллиарда рублей, а расходы перешагнут отметку в 700 миллиардов. При этом чиновник назвал проект сбалансированным. По его словам, проект поспособствует "достижению целей экономического и социального развития" города вплоть до 2035 года, а также поможет осуществить государственные программы.

До этого проект бюджета одобрил комитет по законодательству.

Ранее Смольный отметил, что предпринимательская активность ускорила рост экономики в Петербурге.

Фото: Piter.TV