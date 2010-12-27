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Смольный: предпринимательская активность ускорила рост экономики в Петербурге
Сегодня, 22:35
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nadezhda_sib

Смольный: предпринимательская активность ускорила рост экономики в Петербурге

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По итогам 8 месяцев 2019-го года отметили положительные результаты в предпринимательской сфере.

Взаимодействие с бизнес-сообществом ускорило экономический рост Петербурга. Такое заявление сделал губернатор города Александр Беглов на заседании Штаба по улучшению условий ведения бизнеса 25 октября. 

По словам представителя Смольного, за 8 месяцев 2019 года индекс промышленного производства в Северной столице поднялся на 5%, оборот организаций вырос на 4,6%. За этот период инвесторы вложили в основной капитал 206,7 млрд рублей. 

Для того, чтобы предпринимательская активность повышалась и дальше, перед городом стоит задача поддержки стартапов и поиска лучших инициатив. 

Кроме того, результаты Петербурга положительно сказываются на показателях деловой активности в России. В качестве подтверждения тому на заседании привели в пример данные Всемирного банка международного рейтинга "Doing business". Наша страна показала рост, поднявшись на три позиции и заняв 28-е место. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Смольный намерен переселить из аварийного жилья 297 тысяч петербуржцев.

Фото: gov.spb.ru 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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