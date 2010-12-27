Смольный: предпринимательская активность ускорила рост экономики в Петербурге

По итогам 8 месяцев 2019-го года отметили положительные результаты в предпринимательской сфере.

Взаимодействие с бизнес-сообществом ускорило экономический рост Петербурга. Такое заявление сделал губернатор города Александр Беглов на заседании Штаба по улучшению условий ведения бизнеса 25 октября.

По словам представителя Смольного, за 8 месяцев 2019 года индекс промышленного производства в Северной столице поднялся на 5%, оборот организаций вырос на 4,6%. За этот период инвесторы вложили в основной капитал 206,7 млрд рублей.

Для того, чтобы предпринимательская активность повышалась и дальше, перед городом стоит задача поддержки стартапов и поиска лучших инициатив.

Кроме того, результаты Петербурга положительно сказываются на показателях деловой активности в России. В качестве подтверждения тому на заседании привели в пример данные Всемирного банка международного рейтинга "Doing business". Наша страна показала рост, поднявшись на три позиции и заняв 28-е место.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Смольный намерен переселить из аварийного жилья 297 тысяч петербуржцев.

Фото: gov.spb.ru