Глава кадастровой палаты может смениться после 20 июля

Настоящий руководитель ведомства вернется на должность заместителя.

В Петербурге может смениться глава Кадастровой палаты. Срок действия контракта директора филиала КП Дмитрия Осипова заканчивается 20 июля. Сведения подтверждены Росреестром. После этого он вернется на пост заместителя руководителя.

Как отмечает "Фонтанка.ру", место начальника может получить экс-гендиректор предприятия "Эталон-Инвест" Даниил Селедчик. Бизнесмен покинул компанию в 2017 году и объявил, что следующее место работы не будет иметь отношения к предпринимательству. Опыта в государственных структурах мужчина не получил. Однако, он входил в рабочие группы при Госдуме и правительстве России.

Добавим, что смена руководства Кадастровой палаты Петербурга может быть связана с грядущим крупным проектом, который ляжет на ведомство. Он будет касаться оцифровке документации ведомства за 20 лет.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербургский суд признал историческим дом на проспекте Бакунина.

Фото: Piter.tv