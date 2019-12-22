В Петербурге может появиться новая ресторанная улица

Походить на улицу Рубинштейна в будущем может Большая Зеленина улица.

Улица Большая Зеленина может претендовать на статус новой ресторанной улицы Петербурга наравне с улицей Рубинштейна, соответствующий прогноз сделали аналитики ГК RENTA.

Аналитики считают, что к 2022 году на крупной улице Петроградской стороны может появиться до 60 различных кафе, ресторанов и баров. На данный момент там работает 23 точки, еще шесть коммерческих помещений формата стрит-ритейл выставлены на продажу, а 15 сдаются в аренду. К 2021 году, прогнозируют в RENTA, здесь появится еще порядка тысячи "квадратов" площади для аренды.

Отмечается, что на Большой Зеленина активно реконструируют исторические здания под современные нужды, поэтому во многих домах сохранились огромные окна, удобная вытяжная вентиляция, идеально подходящая для размещения ресторанов. Внимания к улице добавляют еще и потенциальные клиенты, живущие в новых квартирах элитных домов на Петроградке и желающие проводить досуг поближе к дому.

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Фото: pixabay