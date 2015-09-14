В Петербурге может появиться частный клуб "Динамо"

Одним из его руководителей может стать экс-игрок "Зенита".

По информации портала "Чемпионат.com", в Петербурге может появиться еще один футбольный клуб под названием "Динамо".

Он будет частным и начнет свое выступление в третьем по силе дивизионе России – Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ). Также, по слухам, одну из руководящих должностей в "Динамо" займет бывший вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев, который недавно покинул пост заместителя спортивного директора сине-бело-голубых.

Отметим, что в Петербурге уже существовал клуб "Динамо", основанный в 1922 году. Летом 2018-го он переехал в Сочи и получил название города. "Сочи" по итогам сезона 2018/19 вышел из Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Ранее стало известно, что сезон РПЛ могут возобновить со зрителями на трибунах.

Фото: VK / @dynamo_spb