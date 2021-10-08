Петербургское "Динамо" обыграло "Спартак-2" в матче Второй лиги Б

Петербургское "Динамо" обыграло московский "Спартак-2" со счетом 1:0 в матче 5-го тура Второй лиги России группы Б. Встреча прошла на стадионе "Кировец" в Санкт-Петербурге.

Единственный мяч в ворота столичной команды на 37-й минуте первого тайма забил Ризван Умаров. Матч прошел под проливным дождем и порывами шквалистого ветра.

После пяти туров команда Александра Фомичева идет на первом месте в турнирной таблице, набрав 13 очков. "Динамо" одержало четвертую подряд победу в чемпионате.

Следующий матч бело-голубые сыграют против "Череповца" на выезде. Встреча состоится в Череповце на одноименном поле 3 мая в 18:00.

Фото: пресс-служба ФК "Динамо" Санкт-Петербург