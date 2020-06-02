Петербургское "Динамо" сыграет с "Луки-Энергией" на старте нового сезона LEON-Второй Лиги Б

Встреча состоится 28 марта на стадионе "Кировец".

На этой неделе петербургское "Динамо" проведет первый матч нового сезона LEON-Второй Лиги Б. Команда сыграет против "Луки-Энергии" из Великих Лук.

Встреча состоится завтра, 28 марта, на стадионе "Кировец" в Петербурге и начнется в 16:30. В прошлом сезоне "Динамо" не хватило двух очков, чтобы добиться повышения в классе. Команда заняла третье место в своей группе. "Луки-Энергия завершили минувший год на 12-м месте в своей группе.

Отметим, что петербургское "Динамо" укрепило состав рядом футболистов. За бело-голубых в новом сезоне будут играть Илья Кубышкин, Егор Глухов, Омар Попов, Артем Ямангулов, Дмитрий Курошев, Георгий Королев и Артур Кошман. При этом также "Динамо" рассталось с Алексеем Евсеевым, Павлом Васильевым, Никитой Сергеевым, Матвеем Першиным и Никитой Колдуновым.

